Coruche Pesca Desportiva esteve bem representado no mundial disputado em casa

Uma paixão que ambos partilham por uma modalidade que querem ver continuar a crescer.

Pedro Vilelas é capitão da selecção nacional de sub-20 de pesca desportiva e presidente do Coruche Pesca Desportiva. Afonso Fernandes é um dos seus pupilos e participou no campeonato do mundo de jovens em Coruche no fim-de-semana de 5 e 6 de Agosto. Os dois passam os fins-de-semana juntos à pesca e conhecem o rio Sorraia como a palma da mão.

Pedro Vilelas começou a pescar com o avô aos oito anos e aos 11 o pai, vindo da Alemanha, inscreveu-o no Grupo Desportivo “O Coruchense”, na secção de pesca que deu lugar mais tarde ao Coruche Pesca Desportiva, associação onde se tornou presidente há cinco anos. Com 13 anos disputava provas sozinho, em Espanha, e integrou a Team VEGA Portugal, somando dezenas de títulos nacionais e internacionais como os de vice-campeão do mundo de clubes, vice-campeão da Europa por nações, vice-campeão nacional por duas vezes, campeão nacional da primeira divisão e campeão nacional de clubes por oito vezes. O capitão da selecção portuguesa defende que Coruche tem a melhor pista para a pesca em Portugal e que muito se deve ao município que aposta no desporto e se preocupa com o rio e a sua envolvente. “Há bons rios, mas nenhum como o Sorraia”, afirma, com convicção.

O presidente do Coruche Pesca Desportiva lamenta que não dê para viver da pesca desportiva como noutros países e revela que ninguém paga os dias de trabalho em que se está ausente da ocupação principal. “Este desporto mexe muito com a economia. Tivemos o exemplo de Coruche, só não veio mais gente porque não havia alojamento, ficou tudo lotado”, refere. Pedro Vilelas explica que a pesca desportiva é muito mais do que se pode ver à primeira vista. Trata-se de um desporto competitivo que consegue afectar o psicológico, principalmente quando se representa uma nação. “Falamos muitas vezes sozinhos, temos de ter a capacidade de olhar para o rio e perceber o que estamos a fazer bem e mal e agir perante isso com o material e conhecimento que temos. Às vezes o do lado tenta copiar-nos, rouba-nos os peixes. É um desporto que também mexe muito connosco”, desabafa.

Um jovem com futuro promissor

Afonso Fernandes tem 17 anos e começou na pesca há seis influenciado pelo pai que é pescador de mar. Em 2020, Afonso Fernandes conseguiu o bronze no campeonato nacional, em 2021 a prata e, em 2022, voltou a conquistar o bronze. Este ano foi vice-campeão nacional, tendo perdido por um ponto para Tomás Cunha. No mundial na Eslovénia, em 2022, pescou uma carpa de sete quilos. Este ano, em Coruche, a prova não correu como desejava, classificando-se em 34º de 52 atletas, com um total de 3.075g. França, Inglaterra e Itália sagraram-se campeãs do mundo nos escalões de sub-15, sub-20 e sub-25, respectivamente. A melhor classificação dos lusos deu-se nos sub-15, com Portugal a sagrar-se vice-campeão. João Fernandes, atleta do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo, de apenas 12 anos, foi terceiro classificado e ajudou no feito.