MF Bike Team promove passeio de convívio em Alpiarça

A MF Bike Team está a organizar um passeio BTT de convívio com partida no recinto da Alpiagra. O percurso é de 35 quilómetros com andamento controlado e a organização apela ao uso de luzes. A participação é gratuita, sendo apenas recomendado informar a organização na página do evento no Facebook, devido ao banquete e surpresas no final do passeio. A iniciativa realiza-se sexta-feira, 25 de Agosto, às 19h30, e tem hora prevista de término às 21h30.