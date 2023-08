Nova Casa do Benfica em Santarém é um espaço para toda a família

Domingos Almeida Lima é vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica e assume o pelouro das Casas Benfica com o objectivo de as aproximar das comunidades onde estão inseridas. Santarém não é excepção e, por isso, as expectativas para a abertura da Casa do Benfica 2.0 estão muito altas. Em conversa com O MIRANTE, em dia de visita às obras, o dirigente assegura que no dia 11 de Setembro a população já pode usufruir de alguns serviços. O projecto pioneiro, que resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém, pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade. Ali vai nascer uma infraestrutura de última geração que pretende ser um espaço aberto a todas as pessoas, benfiquistas e não benfiquistas, mas sobretudo está talhado para receber famílias. A Casa do Benfica 2.0 vai contar com restaurante, barbearia, Benfica Store, um balcão de Jogos Santa Casa, espaços para crianças com actividades diárias e para maiores de 65, uma área desportiva, um espaço de trabalho da Casa do Benfica, entre outras valências.

Santarém, na opinião de Domingos Lima, é a cidade ideal para implementar um projecto desta dimensão, que envolve um investimento de cerca de um milhão de euros. “A centralidade que tem no país, a confiança da câmara municipal, e a possibilidade de recuperar um espaço devoluto fizeram toda a diferença”, refere, convidando as pessoas de Santarém e dos concelhos vizinhos a visitarem o espaço e a darem-lhe vida. “Todo o programa é integrado, social, desportivo e cultural. As famílias, pais, avós, filhos e netos, têm condições para usufruir e tirarem proveito de um espaço moderno e actualizado”, vinca.

Domingos Lima releva a importância da direcção da Casa do Benfica de Santarém na evolução do projecto, salientando que a responsabilidade da sua gestão é do Sport Lisboa e Benfica, que fica na liderança do projecto. A Casa do Benfica 2.0 vai funcionar sete dias por semana, durante 16 horas. Estima-se a criação de cerca de três dezenas de postos de trabalho, todos de pessoas residentes no concelho de Santarém, ou concelhos vizinhos. “As Casas do Benfica têm tido um papel fundamental no apoio às populações. Durante a pandemia deram um grande apoio social. Estamos a trabalhar para que continuem a fazer a diferença nos territórios e ajudar ao seu desenvolvimento”, sublinha.

Preocupação com educação

Temos de começar a trabalhar as novas gerações porque são elas que vão ser o futuro, considera Domingos Lima para explicar a intenção da implementação do projecto “Benfica Activo”. “Vamos dar a possibilidade a que pessoas de todas as idades possam ter formação, ocupação de tempos livres, aprender e praticar desporto. As crianças são o nosso grande público-alvo, mas não descuramos as outras faixas etárias. Sublinho mais uma vez: todas as famílias têm o seu espaço nesta casa”. A qualidade dos serviços é uma preocupação comum a todos os envolvidos. “O Benfica, ao realizar um investimento desta dimensão, tem obrigação de controlar e manter serviços de qualidade que não defraudem ninguém. Uma família que venha colocar uma criança neste espaço tem que sentir que acrescentámos valor à sua formação”, frisa.