Ourém vai receber 19º Encontro Nacional de Associações Juvenis

O município de Ourém vai acolher o maior encontro nacional de jovens dirigentes associativos em Portugal, evento promovido pela FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis e que se irá realizar no próximo mês de Novembro, no Teatro Municipal de Ourém e Centro Municipal de Exposições. O 19º Encontro Nacional de Associações Juvenis vai decorrer na sequência da proposta de protocolo aprovada na reunião de câmara de 21 de Agosto, que define um apoio municipal à iniciativa até ao montante de 20 mil euros. A FNAJ assumiu esta parceria com o município devido à sua centralidade, capacidade hoteleira e à qualidade dos espaços destinados à realização do evento, características que permitem o acolhimento de cerca de 700 representantes de associações juvenis a nível nacional.