Silvino Sequeira apanha susto em Rio Maior durante jogo entre Casa Pia e Sporting

O ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Silvino Sequeira, sentiu-se mal durante o jogo entre o Casa Pia e o Sporting Clube de Portugal, que se disputou no Estádio Municipal de Rio Maior a 18 de Agosto. Na altura em que ocorreu o incidente, Filipe Santana Dias, presidente do município, que esteve no estádio a assistir à partida, deu conta a O MIRANTE do estado de saúde do ex-autarca que, quando ia a caminho do Hospital de São José, em Lisboa, já o seu estado de saúde se encontrava estável.

Aos 15 minutos o jogo foi interrompido e durante mais de 10 minutos, Silvino Sequeira esteve a ser assistido pela equipa de socorristas que se encontravam no estádio, pelos médicos de ambas as equipas e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Silvino Sequeira tem 75 anos e deixou de ser presidente da câmara em 2009. Antes de se retirar da vida activa foi consultor de empresas. Em nome do seu fervor clubístico pelo Sporting Clube de Portugal, integrou também a comissão de gestão do clube que fez a transição entre as direcções de Bruno de Carvalho e Frederico Varandas, no Verão quente de 2018. É presidente do Núcleo Sportinguista de Rio Maior

Sete mil assistiram ao jogo

Mais de sete mil pessoas estiveram no Estádio Municipal de Rio Maior para assistir à partida, lotando assim a capacidade do recinto. Alguns dias antes, o presidente do conselho de administração da Desmor, empresa municipal, explicou que houve ampliação do número de cadeiras – de quatro mil para sete mil - e a instalação das “novas torres de fora de jogo”, “uma exigência distinta entre as I e II ligas”. As intervenções foram da responsabilidade do Casa Pia, da Desmor e da Câmara Municipal de Rio Maior, explicou Miguel Pacheco. O Casa Pia indicou o Estádio Municipal de Rio Maior como “casa” para os jogos da edição 2023/24 da I Liga, devido às obras previstas para o Pina Manique, em Lisboa.