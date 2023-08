Primeira mulher a arbitrar jogos no nacional de futsal

Sandra Lopes é a primeira mulher do distrito a apitar jogos do campeonato feminino. A professora de Tancos quer arbitrar no campeonato nacional masculino.

Diz ser uma responsabilidade diferente apitar jogos do campeonato nacional, mas mais motivador. O próximo objectivo da professora de Tancos é passar nos testes para arbitrar jogos do campeonato nacional masculino.

Sandra Lopes é natural de Tancos e vai ser a primeira mulher do distrito de Santarém a arbitrar jogos do Campeonato Nacional Feminino de Futsal. O momento mais marcante da ainda curta carreira de Sandra Lopes foi a primeira final de futsal que arbitrou há duas épocas entre as equipas de Carvalhos de Figueiredo e São Vicente do Paul, em seniores masculinos. A jovem revela que estava nervosa e quando entrou no pavilhão, no momento da saudação das equipas, as lágrimas caíam-lhe pelo rosto. “Foi um momento muito emotivo porque foi a minha primeira final e estava nervosa. Além disso, o pavilhão estava cheio, com adeptos de ambas as equipas muito entusiasmados. Foi um jogo muito bom que não vou esquecer”, garante.