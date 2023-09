Piscinas do Entroncamento vão ter aulas de hidrocycle

O município do Entroncamento, através da Unidade de Desporto e Juventude, vai realizar a partir do dia 11 de Setembro, nas piscinas municipais, aulas de hidrocycle.

O município do Entroncamento, através da Unidade de Desporto e Juventude, vai realizar a partir do dia 11 de Setembro, nas piscinas municipais, aulas de hidrocycle, dirigidas à comunidade em geral. As aulas de ginástica com bicicletas adaptadas ao meio aquático decorrem às segundas e quartas-feiras, sendo o primeiro horário das 20h15 às 21h00 e o segundo, cinco minutos após o término da primeira, até às 21h50. As inscrições estão abertas a toda a população e são limitadas. Estão sujeitas a um pagamento de taxa de frequência.