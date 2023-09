Vitória de Santarém inicia época de futsal com três novos coordenadores

O Vitória Clube de Santarém conta nesta época uma nova equipa de coordenação do futsal, constituída por Carla Paulino, João Carmo Correia e Leonor Meneses. Três nomes de relevo do passado, presente e futuro vitoriano, segundo anuncia o clube. É por esta equipa que vai passar toda a organização daquele que é o segundo maior clube do país em número de atletas de futsal. Nesta época o Vitória vai continuar a ter todos os escalões lúdicos e competitivos, masculinos e femininos, desde os três anos de idade até aos veteranos. O clube é actualmente “uma das únicas entidades formadoras de Portugal duplamente certificadas com quatro Estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tanto na vertente feminina, como na masculina”, realça o Vitória Clube de Santarém, que deixa “uma palavra de gratidão, reconhecimento e amizade pelo meritório trabalho desempenhado até agora por Pedro Silva. O técnico deixa o cargo de coordenador devido a impedimentos de ordem pessoal.

Carla Paulino está no Vitória desde 2007, como atleta, técnica e dirigente, tendo sido treinadora dos escalões de base. João Correia vai juntar esta nova responsabilidade ao cargo de treinador principal da equipa sénior masculina, que vai disputar esta temporada, pela primeira vez, um campeonato nacional da FPF. Leonor Meneses está ligada ao clube há uma década e orientou a equipa sénior feminina, somando diversos anos de experiência como coordenadora técnica para o futsal de formação.

A equipa de seniores masculinos realizou o treino inaugural na noite de 21 de Agosto e mostra-se pronta para enfrentar uma “temporada inédita no seu historial, em representação do concelho na III Divisão de Futsal. Na categoria de iniciados sub-15 (atletas nascidos em 2009 e 2010), a equipa vai pela quinta época consecutiva medir forças com os melhores do país no principal campeonato nacional, sob orientação do técnico Ivo Costa. A equipa de juniores sub-19 (nascidos em 2005 e 2006), participar no primeiro Campeonato Nacional da II Divisão de sempre em Portugal, com a orientação de Pedro Mesquita.