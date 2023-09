Vão começar os treinos de basquetebol no Cartaxo

O Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Cartaxo anunciou a abertura dos treinos de basquetebol de formação e o primeiro é já segunda-feira, 4 de Setembro.

O basquetebol de formação volta em peso ao Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Cartaxo. Os treinos realizam-se na Escola EB 2,3 Marcelino Mesquita às segundas e quintas, das 18h30 às 20h00, e o primeiro treino é segunda-feira, 4 de Setembro. Os treinos são para crianças a partir dos cinco anos e para adolescentes até aos 15. O núcleo disponibiliza actividades desportivas a crianças e jovens de qualquer clube, tirando cerca de uma centena de crianças e jovens de casa todas as semanas com as modalidades basquetebol e futsal.