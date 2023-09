União Desportiva de Malaqueijo assinalou 45 anos de vida

Dirigentes, associados e amigos do União Desportiva de Malaqueijo juntaram-se num almoço-convívio que assinalou os 45 anos do clube. Uma tarde de festa onde ainda se jogou futebol e matraquilhos. O clube é liderado por Hélio Pascoal e o aniversário aconteceu a 15 de Agosto nas instalações do campo de futebol. Marcaram presença o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, o seu vice-presidente, Lopes Candoso, o presidente da União de Freguesias de Azambujeira e Malaqueijo, Fernando Costa, e membros do executivo.

Recorde-se que a 14 de Agosto de 2022 cerca de uma centena de pessoas assistiram ao regresso do clube ao Campo de Jogos do Casalinho, em Malaqueijo, concelho de Rio Maior, após cerca de duas décadas de interregno. Entre remates mais ou menos afinados, tácticas improvisadas e paragens junto ao banco de suplentes para fintar a sede, o que faltou em talento futebolístico no jogo-convívio sobrou em boa disposição. Para que a bola voltasse a rolar no campo pelado na véspera do 44.º aniversário da UDM, o pontapé de saída foi dado cerca de um ano e meio antes. Tudo recomeçou quando um grupo de amigos, filhos da terra, se juntou para ressuscitar o clube que encerrou portas repentinamente, em 2003, por conta de “desentendimentos e politiquices”, como lembraram alguns malaqueijenses da velha guarda com quem O MIRANTE conversou.