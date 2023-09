Campeonato Nacional de Ski Náutico no Castelo do Bode

O Campeonato Nacional de Ski Náutico vai decorrer a 9 e 10 de Setembro em Vila Nova, na albufeira de Castelo do Bode, com duas rondas nas disciplinas de slalom e figuras no formato de eliminatória e final. Além da competição, organizada pela The Water Ski Academy em conjunto com a Federação Portuguesa de Motonáutica, vai ser disputada uma prova para iniciados no sábado à tarde e um grande prémio em regime de head to head no domingo.

Na prova de sábado todos os participantes com ou sem experiência podem participar com um ski ou par de skis. As manobras vão ser pontuadas como cruzamentos de esteira, tocar com a mão na água, entre outras. Após o encerramento das finais do campeonato nacional, no domingo, vão ser apurados os quatro atletas com o melhor resultado na competição referente aos masculinos a 58, 55 e 52 quilómetros por hora, assim como o melhor resultado feminino a 55 quilómetros por hora. O cabo de entrada obrigatório é de 16 metros. O vencedor vai receber um prémio em dinheiro.