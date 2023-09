Sport Clube da Glória do Ribatejo inaugurou instalações e quer atrair jovens para o futebol

O Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo está perto do arranque dos treinos da próxima época e vai equipar-se em novos balneários. Os balneários do Campo dos Carvalhos tinham cerca de quatro décadas e já não apresentavam condições para os atletas. A infraestrutura era uma ambição há anos e teve alguns entraves pelo caminho tendo sido inaugurada no sábado, 26 de Agosto.

O presidente do clube, João Pedro Oliveira, referiu a O MIRANTE que com a requalificação dos balneários também teve como objectivo atrair não só atletas da Glória do Ribatejo como das aldeias e vilas vizinhas. O dirigente adiantou ainda que existe a possibilidade do clube vir a ter futebol feminino. “Os novos balneários trazem mais conforto aos atletas e visitantes, principalmente aos atletas da formação. Queremos puxar mais jovens para o futebol e para o desporto, é o nosso grande objectivo”, frisou. O clube precisa ainda de iluminação LED no campo de futebol, de melhorar o bar e principalmente a sede social. Nas camadas jovens conta ainda com poucos atletas para o que o clube ambiciona e no escalão sénior com três dezenas, sendo uma das conquistas recentes a Taça do Ribatejo, na época 2020/2021.

O projecto dos recém-inaugurados balneários começou a ser pensado em 2014 com o actual presidente da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, João Oliveira. Em 2018 surgiu a oportunidade de candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). “Não foi um processo fácil porque o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas é para reabilitação de instalações desportivas e ali precisávamos de uma estrutura de raiz”, explicou o técnico da Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ. O protocolo acabou por ser assinado em 2019 com o parecer da Câmara de Salvaterra de Magos e o investimento esteve próximo dos 400 mil euros. A União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho contribuiu com 75 mil euros, o Instituto Português do Desporto e Juventude com 25 mil e a câmara municipal com o restante.

A inauguração dos novos balneários do Campo dos Carvalhos contou também com a presença do presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio. A tarde de sábado serviu ainda para atletas, sócios e simpatizantes conviverem.