Torneio de Futebol do Município de Salvaterra de Magos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos organiza nos dias 9 e 10 de Setembro a 13ª edição do Torneio de Futebol do Município, que vai disputar-se no Campo da Pedrinha, em Foros de Salvaterra. Os primeiros jogos estão marcados para sábado, 9 de Setembro, com o Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo - Clube Desportivo Salvaterrense agendado para as 16h00 e o Grupo Desportivo Forense - Grupo Desportivo de Marinhais pelas 18h30. No domingo, 10 de Setembro, pelas 16h00, realiza-se o jogo de apuramento do 3º e 4º lugares e pelas 18h30 disputa-se a final.