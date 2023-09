Caixeiros dominam jornada do nacional de teqball em Santarém

Clube anfitrião dominou a competição ao vencer 3 das 4 categorias, colocando atletas em todas as finais, tanto do quadro principal como do complementar.

O grupo desportivo “Os Caixeiros” de Santarém organizou a sétima etapa do Circuito Nacional de Teqball, em que participaram mais de 120 atletas nacionais e internacionais, sendo quarenta deles dos "Caixeiros" e do Teqball Abrantes, que representaram a nossa região. Os anfitriões dominaram a competição ao vencer 3 das 4 categorias, colocando atletas em todas as finais, tanto do quadro principal como do complementar.

Os resultados do quadro principal foram os seguintes: Doubles Masculinos - 1º) João Pinheiro e Luís Santos (Caixeiros); 2º) Dionísio Gonçalves (Teqball Ponte de Lima) e Baptiste Berna (Teqball Thann-Caixeiros); 3º) Brenno Miller e Guilherme Henriques (Teqball Sintra). Em Singles Masculinos - 1º) Baptiste Berna (Teqball Thann-Caixeiros); 2º) Dionísio Gonçalves (Teqball Ponte de Lima); 3º) João Pinheiro (Caixeiros). Em Doubles Femininos: 1º) Nastia Terekh e Iryna Dubytska (Caixeiros);

2º) Ana Silva e Manuela Parente (Playteq Porto); 3º) Ana Marques e Cláudia Góis (Teqball Sintra). Em Mixed Doubles: 1º) Ana Marques e Guilherme Henriques (Teqball Sintra); 2º) Nastia Terekh e Dima Shevchuk (Caixeiros); 3º) Manuela Parente (Playteq Porto) e Luís Santos (Caixeiros).

O torneio teve também uma vertente solidária, onde foram angariados cerca de 20 quilos de alimentos para a Associação Futebol Solidário, que serão distribuídos por famílias necessitadas.