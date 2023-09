Época desportiva nas piscinais de Caxarias, Fátima e Ourém

A época desportiva nas Piscinas Municipais de Ourém está de regresso durante mês de Setembro. De acordo com informação da autarquia, as inscrições para a nova época desportiva podem ser formalizadas a partir de dia 18 de Setembro, ou anteriormente em dias específicos para cada uma das piscinas: nas piscinas de Caxarias e de Fátima as inscrições podem ser realizadas nos dias 14 e 15 de Setembro; nas piscinas de Ourém de 5 a 15 de Setembro. Recorde-se que as Piscinas Municipais de Ourém foram alvo de um procedimento de requalificação de maneira a melhorar os índices de eficiência energética.