Trail Encostas de Xira junta seis centenas no domingo

Vai para a estrada no domingo, 10 de Setembro, pelas 08h00, a segunda edição do trail Encostas de Xira, organizado pelos Alverca Urban Runners e são esperados 650 atletas de todo o país. A prova, que tem o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira e da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, contará com três competições de carácter competitivo, com distâncias de 10, 16 e 27 quilómetros, incluindo uma caminhada de 10 quilómetros. À semelhança da primeira edição os participantes irão percorrer alguns dos trilhos mais emblemáticos da região, com as provas a começar e terminar na Quinta Municipal da Subserra em São João dos Montes.

A prova principal, de 27 quilómetros, integra a Taça de Portugal de Trail Running Zona Sul e será a prova final que definirá os atletas com acesso à final que se vai disputar na ilha de São Miguel nos Açores a 18 de Novembro.