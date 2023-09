Atletas da Búzios-Coruche na selecção nacional de salvamento aquático

Os atletas da Búzios-Coruche Guilherme Cardoso, João Conrado e Rafael Santos foram convocados para a selecção nacional no campeonato europeu de salvamento aquático desportivo. A competição decorre de 16 a 21 de Setembro de 2023 na Bélgica, com as provas de piscina a serem realizadas em Bruges e as de praia em Blankenberge. Os atletas coruchenses vão participar em 20 das 23 provas a realizar.