Maria Santos: Santarém tem uma nova promessa no ciclismo nacional

Maria Santos, de 17 anos, é uma jovem promessa do ciclismo português e reside no concelho de Santarém. A jovem está a participar pela primeira vez na Volta a Portugal de Elites e tem tido participações internacionais com a selecção portuguesa. Treina todos os dias com o objectivo de chegar às competições mundiais e europeias.

Maria Santos, de 17 anos, é natural da freguesia de Abitureiras e está a seguir os passos da ciclista olímpica portuguesa Maria Martins, da freguesia vizinha da Moçarria, no concelho de Santarém. Participa nas provas da Taça de Portugal e participou na primeira e segunda Volta a Portugal Feminina de sub-19, sangrando-se este ano a quinta melhor portuguesa em 23º lugar. No ano passado classificou-se em nono. Este ano integrou pela primeira vez a Volta a Portugal de Elites e correu pela Selecção Nacional no Tour do Gévaudan, em França, prova a contar para a Taça das Nações, e na Taça de Espanha. Em 2018 sagrou-se campeã nacional da prova de contrarrelógio de ciclismo de estrada do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, em Almeirim, e finalizou em terceiro lugar na prova em linha, entre outros feitos.

Maria Santos começou a pedalar aos sete anos na Escola de BTT SFA 1º Dezembro, de Alpiarça. Entretanto passou pelo Clube Aventura Juvenil da Raposa, de Almeirim, e há cinco anos deixou o BTT para se dedicar à estrada, estando a competir pela Glassdrive/Chanceplus/Allegro, equipa sediada em Águeda. O seu treinador, director desportivo da equipa, planifica os treinos e Maria Santos é autónoma a cumpri-los. Durante a semana pedala cerca de duas horas e meia e ao fim-de-semana entre três a quatro horas, com o pai a acompanhá-la de carro. “Ser chamada para uma equipa do estrangeiro é um dos meus sonhos”, afirma a O MIRANTE a atleta que se inspira em Maria Martins, de 24 anos, actualmente a representar a Fenix-Deceuninck Cycling Team, da Bélgica.

Maria Santos terminou o 12º ano no Curso Profissional de Técnico de Desporto, na Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, e vai para o primeiro ano da licenciatura em Desporto, Condição Física e Saúde, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Pensa tirar mestrado em Treino Desportivo e abrir o seu ginásio para auxiliar outros atletas. Maria Santos diz que ainda é notória a discrepância de patrocínios do ciclismo feminino para o masculino e que há um longo caminho a percorrer até à igualdade entre géneros.