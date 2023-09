Rui Santos é o novo presidente do Sporting Clube de Abrantes

Rui Santos é o novo presidente da direcção do Sporting Clube de Abrantes (SCA) para o próximo triénio, tendo liderado a única lista que se submeteu ao sufrágio eleitoral no sábado, 2 de Setembro. As eleições aconteceram depois de toda a direcção, encabeçada por José Belém, assim como o conselho fiscal se terem demitido seis meses após a tomada de posse.

“É um grande desafio porque precisamos de uma vez por todas de criar uma alavanca no Sporting Clube de Abrantes. Está melhor do que estava há seis meses e o número de pessoas e de atletas que vamos tendo é prova disso, mas queremos mais”, disse Rui Santos após a eleição, acrescentando que está confiante de que estes novos órgãos sociais, juntamente com os atletas, pais e sócios, vão conseguir elevar o SCA.

A mesa da assembleia-geral passou a ser presidida por Eugénio Gil e o conselho fiscal por Abel Almeida. Susana Estriga, João Paulo Bioucas e Helena Agostinho são os vice-presidentes da direcção. Paula Ramos ocupa o cargo de tesoureiro e Pedro Redondeiro o de secretário. Tal como Rui Santos, que presidia a mesa da assembleia nos anteriores órgãos sociais, muitos destes nomes também eram dirigentes do SCA.

O clube atravessou uma crise directiva que durou até 2019 e em pleno ano de centenário não se apresentaram listas candidatas, tanto na assembleia-geral de 20 de Janeiro como na de 5 de Fevereiro do ano corrente. Na altura, a comissão administrativa liderada por Miguel Fernandes partilhou um comunicado nas redes sociais a lamentar que prestes a completar 100 anos o Sporting Clube de Abrantes vivesse “um dos momentos mais conturbados da sua história, estando a sua própria existência em risco”.