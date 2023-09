Santarém e Alverca seguem em frente na Taça de Portugal

FC Alverca derrotou por 13-0 o Gavionenses no resultado mais desequilibrado da primeira eliminatória. União de Santarém também goleou.

A União de Santarém o FC Alverca selaram o apuramento para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal em futebol com duas goleadas. Os escalabitanos receberam e bateram o Proença-a-Nova por 6-0, enquanto a equipa de Alverca, também a jogar em casa, ‘esmagou’ o Gavionenses por 13-0, o resultado mais robusto da ronda.

Menos sorte tiveram o CD Amiense, que em Amiais de Baixo foi goleado por 7-0 pelo Benfica de Castelo Branco, e o CD Torres Novas, que perdeu no prolongamento, por 3-2, no terreno do Alqueidão da Serra. O União de Tomar ficou isento.