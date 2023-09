Rio Maior recebe prova de Trail Running

A Câmara Municipal de Rio Maior e o Clube de Mato estão a organizar a prova de trail running “Terras de Sal e Serra” que decorre no dia 19 de Novembro. Esta prova, que combina a competição com a diversão, vai ser composta por três percursos: um trilho longo de 28 quilómetros, um trilho curto de 15 quilómetros e uma caminhada de 10 quilómetros. As inscrições para a prova terminam no dia 12 de Novembro e podem inscrever-se atletas federados e não federados.