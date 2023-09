Atletas do concelho de VFX disputam Volta a Portugal Feminina

A cidade de Vila Franca de Xira recebeu na tarde de quinta-feira, 14 de Setembro, a chegada da primeira etapa da terceira edição da Volta a Portugal Feminina em bicicleta e entre os 80 participantes estiveram duas ciclistas naturais do concelho ribatejano, Ana Sampaio, de Alhandra, correndo pela UC Melgaço e Ponte da Barca/Maiatos e Diana Pedrosa, de Vila Franca de Xira, aqui fotografada com o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira e o vereador com o pelouro do desporto, João Pedro Baião. Diana Pedrosa representa a equipa Matos Mobility/Optiria, a mesma de onde saiu a vencedora da etapa, a espanhola Eva Anguela. A primeira etapa da prova ligou Loures (desde as Piscinas Municipais da Portela) a Vila Franca de Xira, num total de 85 quilómetros. Este ano a corrida tem pela primeira vez cinco etapas.