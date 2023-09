Vitória Futebol Clube Mindense apresenta equipas para a próxima época

O Vitória Futebol Clube Mindense, do concelho de Alcanena, convida sócios, adeptos e simpatizantes a conhecer os planteis das equipas de formação e a assistir ao jogo de apresentação da equipa de seniores. A apresentação das equipas será domingo, 17 de Setembro, às 14h30, no campo de jogos do Mindense, em Minde, seguida da partida às 16h00 contra o Grupo Desportivo e Cultural de A-dos-Francos. Ricardo Nunes e André Pires são os coordenadores de futebol do Mindense para a época 2023/2024.