CN Torres Novas é tricampeão nacional de triatlo

Equipa masculina do Clube de Natação de Torres Novas venceu a última etapa da competição e conquistou o terceiro título por clubes no triatlo.

A equipa masculina de triatlo do Clube de Natação de Torres Novas sagrou-se tricampeã nacional por clubes na última etapa da competição, que decorreu em São Martinho do Porto. A equipa constituída por João Nuno Batista, José Pedro Vieira, Gonçalo Oliveira e Ricardo Batista venceu essa prova, enquanto a segunda equipa do clube torrejano, com Tiago Fonseca, Manuel Bartolomeu, Gustavo do Canto e Vasco Canadas, ficou na segunda posição. O CNTN totaliza quatro títulos nacionais nas últimas cinco épocas na competição masculina.

No sector feminino, numa equipa de estafetas que é constituída apenas por 3 elementos, Ana Ramos, Joana Miranda e Maria Tomé, também subiram ao pódio no 3º lugar, o que garantiu para o Clube de Natação de Torres Novas, o 4º lugar no nacional de triatlo por clubes.

FOTOS – CNTN