O clube de Torres Novas conta com 3 novos campeões nacionais de caça em tiro com arco: Carlota Freitas em Cub BBR; Cátia Carvalho em Jnr BHR; Ângelo Lobo em LB.

Arqueiros da Zona Alta com títulos no Nacional de Caça

Os arqueiros da UDR Zona Alta alcançaram o segundo lugar colectivo na sexta e última prova do Campeonato Nacional de Caça da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal, que decorreu no Caneiro, concelho de Ourém, organizada pela Juventude Ouriense. O clube de Torres Novas conta com 3 novos campeões nacionais: Carlota Freitas em Cub BBR; Cátia Carvalho em Jnr BHR; Ângelo Lobo em LB.

Individualmente, nesta última prova, subiram ao pódio os seguintes arqueiros da UDR Zona Alta: em Cub BBR - 1.º lugar Carlota Freitas; 2.º lugar Francisca Zeferino; 3.º lugar Letícia Santos. Em Junior F BHR - 1.º lugar Cátia Carvalho. Em Júnior M BHR - 3.º lugar Miguel Velhinho. Em adulto F BHR - 2.º lugar Ana Neves.