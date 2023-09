Manutenção do Campo dos Carvalhos com apoio municipal

A Câmara de Salvaterra de Magos celebrou um protocolo com o Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo que visa apoiar a manutenção do relvado sintético e dos bancos de suplentes do Campo dos Carvalhos.

A Câmara de Salvaterra de Magos celebrou um protocolo com o Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo que visa apoiar a manutenção do relvado sintético e dos bancos de suplentes do Campo dos Carvalhos. O apoio, que engloba o montante de pouco mais de três mil euros, foi aprovado na última reunião de câmara. A 26 de Agosto foram inaugurados os novos balneários deste clube.

O clube necessita ainda de iluminação LED no campo de futebol, de melhorar o bar e principalmente a sede social. Nas camadas jovens conta com poucos atletas para o que o clube ambiciona. No escalão sénior, o clube conta com três dezenas de jogadores, que conquistaram a Taça Ribatejo na época 2020/2021. O presidente do clube, João Pedro Oliveira, referiu a O MIRANTE que a grande vontade do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo é apostar nos jovens que passaram a ter uns balneários com todas as condições.