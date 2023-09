Municípios do Médio Tejo juntam-se na organização do Congresso do Desporto

Aos quatro municípios organizadores da primeira edição do Congresso do Desporto, juntam-se agora Mação, Alcanena e Constância. O principal objectivo da iniciativa é promover a partilha de conhecimentos e experiências, além da valorização de competências na área do desporto na região do Médio Tejo. Com início marcado para 27 de Outubro, a edição de 2023 vai contar com três fóruns prévios. O primeiro realiza-se a 29 de Setembro, pelas 15h00, no Museu do Curtume em Alcanena, com a temática do movimento associativo. O Cineteatro Municipal de Constância recebe dia 6 de Outubro o segundo fórum que vai incidir sobre as áreas da saúde e bem-estar, estando o último marcado para dia 13 do mesmo mês, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, relacionado com as considerações legais do desporto.

O programa completo vai ser divulgado em breve, no site e nas redes sociais do Congresso do Desporto. O evento inclui a participação de oradores especialistas em diferentes áreas, como a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, a sociedade ou o movimento associativo no contexto desportivo, proporcionando momentos de debate e partilha de conhecimento.