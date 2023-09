Associação de Futebol de Santarém bateu novo recorde de atletas inscritos

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) continuou na primeira metade da tabela nacional no que toca ao número de atletas inscritos nas modalidades de futebol e de futsal, tendo registado na época 2022/2023 um número recorde de 8.756, mais 400 inscritos do que na época anterior. Um valor que conferiu o oitavo lugar entre as vinte e duas associações distritais. A Académica de Santarém foi o clube com mais atletas inscritos, seguindo-se o CADE do Entroncamento, dois emblemas que se dedicam ao futebol de formação.

Para esta realidade contribuiu o substancial aumento de inscrições no futebol feminino, com um crescimento de 18,6% na última época na região. Apesar da subida verificada no futebol, o número de atletas femininas inscritas no futsal diminuiu, facto que foi lamentado por António Pardelhas, presidente do Vitória de Santarém durante a sua intervenção. Sobre a expansão do futebol, especialmente o feminino, o presidente da AFS, Francisco Jerónimo, disse mesmo que as infraestruturas desportivas não conseguem acompanhar o actual desenvolvimento da modalidade. O responsável acrescentou que na época passada foi dado um apoio directo aos clubes na ordem dos 81 mil euros, o que representa “um grande investimento”.

Os trabalhos decorreram a 16 de Setembro no salão nobre da Casa do Campino, em Santarém, com um painel onde estiveram presentes, além de Francisco Jerónimo, Rui Manhoso, director da Federação Portuguesa de Futebol, Jorge Maia, presidente do Conselho de Arbitragem da AFS, e o ex-jogador de futebol e actual seleccionador nacional de sub-19 José Lima. Como é habitual, marcaram presença representantes de diversos clubes do distrito e alguns convidados. O debate sobre as duas modalidades realizou-se na véspera do início da nova época desportiva, que será marcada pela celebração do centenário da Associação de Futebol de Santarém.

“Ajudem os miúdos que vão para a arbitragem”

Durante a sua intervenção, Jorge Maia aproveitou para referir a forte carga física e desgaste emocional a que os árbitros estão sujeitos. “Ajudem os miúdos que vão para a arbitragem. Nós precisamos deles”, apelou. Questionado por O MIRANTE acerca das condições de segurança nos campos de futebol, o dirigente da arbitragem referiu que o problema tem que ver sobretudo com a postura dos agentes envolvidos, que por vezes não facilitam o trabalho a quem tem como missão dirigir as partidas. Entre eles estão atletas, dirigentes e público, nomeadamente os pais dos jovens futebolistas das competições de formação.

O controverso jogo de futsal entre o Mação FC e o Benavente, que acabou 60-0, foi outro dos assuntos levados à discussão, para além da não realização do Torneio Luís Boavida e da supertaça distrital de futsal. O Torneio Luís Boavida, que decorre normalmente na pré-época de futsal, não foi realizado devido ao inquérito que ainda está a decorrer sobre o jogo Mação-Benavente. O Mação FC seria uma das equipas a disputar a prova.

Na altura de colocação de perguntas aos membros do painel os dirigentes desportivos apontaram a banalização do uso do Cartão Branco e a escassez de equipas do distrito no Campeonato de Portugal, como apontou o presidente do União de Tomar, Abel Bento. Para além do emblema de Tomar, o distrito só tem mais a União de Santarém na prova que corresponde ao quarto nível do futebol nacional. E nas ligas acima não há nenhum emblema filiado na AFS.