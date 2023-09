Terceira Corrida Cimpor volta a encher as ruas de Alhandra em Outubro

No dia 22 de Outubro a Corrida Cimpor está de volta às ruas da vila de Alhandra, naquela que será a terceira edição da prova. Um evento que pretende promover a saúde e bem-estar mas também contribuir para uma causa solidária: ajudar os Bombeiros Voluntários de Alhandra.

A prova, organizada pela Cimpor, terá como ponto de partida e chegada a Rua Henrique Taveira, nas proximidades da fábrica de cimento. Os participantes terão duas opções de percurso: um desafio de 10 km de corrida e uma caminhada de 4 km. A corrida apresenta sete categorias, que vão desde seniores até veteranos VI, garantindo que atletas de todas as idades possam competir e divertir-se. A caminhada é uma prova aberta a todos sem restrições de idade.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas online através do site da Xistarca, parceira na organização do evento. Para aqueles que se inscreverem até 30 de Setembro o custo será de 8 euros. A receita angariada com a terceira edição da Corrida Cimpor será integralmente destinada aos Bombeiros Voluntários de Alhandra, anuncia a empresa em comunicado. O evento volta a ter a colaboração da Câmara de Vila Franca de Xira, União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra.