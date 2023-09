Ourém na rota da Volta a Espanha em bicicleta de 2024

A Volta a Espanha em bicicleta de 2024 vai arrancar em Lisboa no dia 17 de Agosto e as três etapas iniciais serão em Portugal, com as etapas seguintes, nos dias 18 e 19 de Agosto, a decorrer entre Cascais e Ourém e entre Lousã e Castelo Branco. A informação foi deixada pela organização, numa conferência de imprensa realizada em Madrid.

Segundo a organização, um dos objectivos para o arranque da Vuelta2024 em Lisboa é ser "um exemplo" de como Portugal e Espanha podem candidatar-se juntos a grandes eventos mundiais. Esta será a segunda vez que a Volta a Espanha em bicicleta começará em Lisboa, depois de o mesmo ter acontecido em 1997, para promover a Expo98, que se realizou na capital portuguesa.

Segundo dados fornecidos pela organização, a prova espanhola envolve actualmente uma caravana de cerca de três mil pessoas, a que corresponde um gasto médio de 150 euros por dia e por pessoa na semana anterior a cada etapa nos locais de origem de cada jornada da competição. Além da caravana, a Vuelta é transmitida pela Rádio Televisão Espanhola (TVE) para 190 países, destacou ainda a organização da prova.

O director da Vuelta sublinhou que esta corrida "mostra ao mundo os territórios e os lugares" por onde passa e revelou que a saída de Portugal em 2024 é resultado de um trabalho com mais de dois anos entre a equipa que organiza a competição e autoridades portuguesas, entre elas, o Turismo de Portugal e autarquias.

Javier Guillén acrescentou que o ano que falta até à Vuelta2024 será de "muitas acções, preparativos e surpresas" e que está "absolutamente maravilhado com todos os recursos" que tem Lisboa e as outras cidades por onde vão passar as etapas em Portugal.