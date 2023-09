Atletas de Alverca e da Póvoa de Santa Iria em destaque no mundial de karaté

O concelho de Vila Franca de Xira esteve representado em grande nível no campeonato do mundo de karaté, realizado entre os dias 22 e 24 de Setembro em Matosinhos, com boas prestações dos atletas do Futebol Clube de Alverca (FCA) e da Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria.

Vestindo a camisola do FCA o jovem Gonçalo Henriques tornou-se no novo campeão mundial em shotokan kata juvenil, com Alexandra Neves a consagrar-se como vice campeã mundial de shotokan kata junior e campeã mundial em equipa junior. Fábio Rocha alcançou o primeiro lugar no mundial shotokan em equipa júnior pelo emblema de Alverca.

Já a vizinha EKSPD levou ao torneio 11 atletas, conquistando 13 pódios, a saber: André Valongo (campeão do mundo em kumite individual juvenis masculino), Martim Dias (campeão do mundo em kata juniores), Beatriz Mendes (vice-campeã em kumite juniores individual), Inês Salgueiro (vice-campeã em kata seniores feminino), João Coimbra (vice-campeão em kata seniores masculino), Beatriz Meleiro (vice-campeã em kumite cadetes feminino) e terceiros lugares para Beatriz Mendes (kumite juniores feminino), Beatriz Olhos (kumite juniores feminino), Alexandra Contins (kumite juniores feminino), Inês Salgueiro (kata seniores feminino), André Amorim (kumite cadetes masculino), Tiago Valongo (kumite cadetes masculino) e André Amorim, em kumite cadetes masculino. O campeonato do mundo contou com 700 atletas oriundos de 22 nações.