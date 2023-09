Já não há equipas ribatejanas na Taça de Portugal

Já não há equipas da região na Taça de Portugal em futebol. A segunda eliminatória da prova-rainha do futebol nacional foi aziaga para os emblemas ribatejanos que restavam. O União de Tomar foi derrotadao em casa pelo Pero Pinheiro por 1-2; o União de Santarém foi eliminado no terreno do Dumiense por 4-3 após prolongamento, após 3-3 no tempo regulamentar, num jogo em que os escalabitanos andaram sempre atrás no marcador. O FC Alverca deslocou-se ao campo de um histórico do futebol nacional, o Atlético CP, e após um 0-0 durante o tempo regulamentar e o prolongamento, os lisboetas foram mais competentes no desempate por pontapés da marca de grande penalidade e venceram por 4-2.

Na primeira eliminatória já tinham ficado pelo caminho o CD Amiense, que em Amiais de Baixo foi goleado por 7-0 pelo Benfica de Castelo Branco, e o CD Torres Novas, que perdeu no prolongamento, por 3-2, no terreno do Alqueidão da Serra.