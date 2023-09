Santarém Basket apresentou as equipas da nova época desportiva

O Santarém Basket fez a apresentação das equipas dos vários escalões, num dia preenchido por partidas com equipas da casa e visitantes no Gimnodesportivo de Santarém.

O Santarém Basket Clube apresentou as equipas da nova época desportiva num dia preenchido por jogos dos seus vários escalões nos pavilhões do Gimnodesportivo de Santarém. No que toca ao escalão Sub12-feminino o cenário não foi animador, tendo a equipa A deste escalão somado uma derrota frente ao Gaeirense Basket por 30x6 e outra frente ao CN Abrantes por 44-12.

A equipa B deste escalão também acabou por perder frente ao CN Abrantes e ao Gaeirense Basket, por respectivamente, 32-22 e 52-2 . Os sub12-masculinos apresentaram em comparação resultados mais positivos, somando uma vitória contra o Montijo Basket por 38-26 e outra frente ao Belenenses por 18-16.

O escalão Sub-14 feminino sofreu uma derrota significativa frente ao Quinta dos Lombos por 60-23. A equipa B masculina do mesmo escalão também acabou por ver uma derrota frente ao AVQ Almeirim por 35-25, enquanto a equipa A masculina venceu o Belenenses por 37-31. A equipa Sub-16 feminina venceu de forma expressiva o Algés por 61-22. No mesmo escalão, a equipa A masculina venceu a equipa do Belenenses por 49-27, mas os seus companheiros de clube, a equipa B, perderam frente ao Montijo Basket por 65-20.

As equipas dos escalões mais altos de Sub-18 masculino e feminino venceram cada uma os seus jogos, tendo os sub-18 masculinos vencido frente ao Montijo Basket por 56-43 e a equipa Sub-18 feminina derrotado o Belenenses por 68-32.

FOTOS – Santarém Basket