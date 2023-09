Atleta do Clube de Natação de Torres Novas brilhou na prova realizada em Pontevedra, Espanha.

Maria Tomé vice-campeã mundial de triatlo no escalão sub23

A atleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) Maria Tomé sagrou-se vice-campeã mundial de triatlo no escalão sub23, em prova realizada em Pontevedra, Espanha, no domingo, 24 de Setembro. A jovem triatleta ribatejana terminou a competição a apenas 2 segundos da vencedora, a alemã Selina Klamt.

O CNTN destaca que este é mais um brilhante título internacional para os triatletas torrejanos, nesta época de 2023, a juntar aos títulos mundial e europeu de juniores, de João Nuno Batista, e aos títulos europeus de elites e sub23 de Ricardo Batista.

Também em Pontevedra, na finalíssima do campeonato do mundo de triatlo em elites, Ricardo Batista alcançou o 14º lugar, conseguindo uma pontuação muito importante na sua qualificação olímpica para Paris 2024.