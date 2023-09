Santarém Ladies Open é uma montra do ténis feminino

Começou no dia 25 de Setembro a sétima edição do Santarém Ladies Open, prova internacional feminina dotada com 25 mil dólares em prémios monetários que decorre no complexo do Clube Ténis de Santarém. A prova dura até 1 de Outubro e conta com a participação de tenistas nacionais e internacionais.

O primeiro dia de prova pôs frente a frente duas tenistas portuguesas com Matilde Jorge a vencer a compatriota Maria Garcia na fase de qualificação. Matilde Jorge acabaria por se qualificar para o quadro principal depois de vencer a britânica Amarni Banks.

A brasileira Laura Pigossi é a primeira cabeça-de-série do torneio ocupando o lugar 130 do ranking WTA. Participam seis tenistas com um ranking abaixo do Top-250 sendo que a sexta jogadora com entrada directa é a portuguesa Francisca Jorge, 266.ª do Mundo.