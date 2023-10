Atletas da região vice-campeões na Subida Internacional do Rio Mira

Miguel Ribeiro, do Clube Náutico de Salvaterra de Magos, Martim Figueiredo, do Clube de Canoagem Scalabitano da Ribeira de Santarém, Francisco Rodrigues, da Secção Náutica do Alhandra Sporting Club, e João Alves da Silva, do Clube do Mar Costa do Sol, conquistaram o segundo lugar em juniores masculinos na Subida Internacional do Rio Mira em K4 - Troféu Jorge Domingos. Os quatro atletas percorreram 31 quilómetros ao longo do Rio Mira em pouco mais de 01h52. A prova realizou-se domingo, 1 de Outubro, com início na Praia da Franquia, em Vila Nova de Milfontes, e término em Odemira.