Clube Académico de Desportos da Póvoa de Santa Iria homenageia sócios

O Clube Académico de Desportos (CAD) da Póvoa de Santa Iria assinalou a 22 de Setembro os 10 anos da inauguração do seu polidesportivo com a inauguração das salas Manuel Matos e José Neves Silva. Um tributo a dois sócios que, segundo explica o clube em comunicado, muito contribuíram para o sucesso e a história do clube. A homenagem, explica Paulo Barroca, presidente do CAD, é apenas o início, pois o clube reconhece a riqueza da sua história e está comprometido em preservá-la.

Nos últimos 10 anos o CAD não apenas viu o seu espaço físico crescer, mas também a sua reputação no mundo desportivo, passando da conquista de 2 títulos oficiais até 2013 para um total de 7 títulos nas últimas épocas, “demonstrando o seu compromisso com a excelência”, refere o dirigente.

O ano de 2022 foi especialmente significativo para o clube, pois marcou a sua entrada no mundo do futsal, com a participação de dois escalões na Taça Nacional. Além disso, em 2018, o clube iniciou o processo de certificação na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e manteve o estatuto de entidade formadora de 3 estrelas nos últimos 3 anos consecutivos, um feito que apenas o Alhandra Sporting Club, a nível concelhio, tem igualado. No polidesportivo, além de um posto médico equipado com cinco massagistas, estagiários e uma direcção clínica, o clube está prestes a inaugurar um pequeno ginásio para auxiliar na recuperação dos seus atletas.

“Para muitos, as actuais condições do CAD eram inimagináveis, mas a persistência do clube e dos seus directores tornou o impossível possível, com o apoio crucial da câmara municipal, particularmente de Alberto Mesquita, que serviu como vereador do desporto, vice-presidente e presidente ao longo de vários anos e foi fundamental para concretizar este sonho”, vinca o clube. O CAD, recorde-se, foi fundado a 18 de Março de 1984.