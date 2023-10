Eva Guerrero Alvarez venceu o Santarém Ladies Open

Torneio decorreu durante uma semana no complexo do Clube de Ténis de Santarém

Eva Guerrero Alvarez, tenista espanhola de 24 anos, venceu a competição de singulares do Santarém Ladies Open, torneio que terminou no domingo, dia 1 de Outubro, no complexo do Clube de Ténis de Santarém. A dupla norte-americana Dalayna Hewitt e Madison Sieg venceu na categoria de pares.

Eva Guerrero Alvarez derrotou a jogadora da bósnia Nefisa Berberovic, que actualmente ocupa a 434º posição no ranking de singulares da Associação de Ténis Feminino num jogo disputado em três sets. Em pares, as norte-americanas venceram a dupla Maryna Kolb e Nadiya Kolb.

FOTO - CTS