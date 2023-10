Arqueiros da Tejo D'Honra vencem em Tavira

A Associação Desenvolvimento Regional, Tejo D'Honra, da Golegã, esteve em bom plano na primeira prova do Campeonato Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA), disputada em Tavira, com a conquista de alguns primeiros lugares. No estilo Barebow, André Vale venceu na categoria juvenil, Pedro Costa na categoria de cadete e Rui Gomes em seniores. João Pedro Santos foi segundo em veteranos.

FOTOS - Tejo D'Honra