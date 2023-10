Associação de Judo de Santarém realiza acção de formação em Torres Novas

A Associação de Judo de Santarém vai promover uma acção de formação no Centro de Formação Técnico Competitiva do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi em Torres Novas. A iniciativa, denominada “Organização do Clube: Boas práticas”, vai decorrer no dia 28 de Outubro, das 10h00 às 13h00. A actividade vai ser orientada pela formadora Aurora Sá da Bandeira, do Programa Clube TOP do IPDJ, e tem como público-alvo dirigentes desportivos, treinadores, atletas e árbitros e é de acesso gratuito. As inscrições podem ser efectuadas no website da Associação de Judo de Santarém.