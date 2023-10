Jornada positiva para equipas ribatejanas no Campeonato de Portugal

O FC Alverca B venceu em casa o Peniche num jogo bastante desnivelado que acabou com um resultado de 7-0. Rodrigo Freitas (três golos), Afonso Vagarinho (dois golos), Alysson e João Araújo apontaram os tentos dos ribatejanos.

O União de Tomar conseguiu obter em casa uma vitória pela diferença mínima contra o Sport Benfica e Castelo Branco, com o único golo da partida a ser marcado por Leandro Filipe numa grande penalidade. O União de Santarém deslocou-se ao campo do Sertanense onde empatou a zero.

Após a quinta jornada, o FC Alverca B comanda a classificação com 9 pontos. O União de Tomar é oitavo com 6 pontos, a mesma pontuação que o União de Santarém, que é nono. A Série C tem 14 equipas, descendo aos distritais as cinco últimas.