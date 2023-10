Samora Correia, Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica são as únicas equipas que contam por vitórias os jogos disputados

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Samora Correia, Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica lideram distrital de futebol

Cumprida a terceira jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, Samora Correia, Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica são as únicas equipas que contam por vitórias os jogos disputados. Em contraponto, Alcanenense, GD Forense e ADRC Vasco Gama ainda não somaram qualquer ponto.