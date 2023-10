Seleção feminina de futsal vence os dois jogos de preparação em Rio Maior

A Selecção Nacional A de futsal feminino enfrentou a selecção da Suécia em dois jogos de preparação, nos dias 3 e 4 de Outubro, obtendo, respectivamente, os resultados de 8-2- e 8-0. Ambas as partidas foram disputadas no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, sendo que a comitiva esteve no Rio Maior Sports Centre para mais um importante estágio de preparação, que teve início no dia 1 de Outubro de 2023.

No dia 4 de Outubro foi anunciado pelo Conselho da FIFA que o número de equipas que vão disputar o primeiro mundial de futsal feminino é de 16. O mundial feminino de futsal está previsto realizar-se em 2025 num país anfitrião ainda por anunciar.