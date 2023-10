Alverca B sofre primeira derrota no Campeonato de Portugal

Na sexta jornada do Campeonato de Portugal o União de Santarém derrotou o Mortágua FC por 3-0. A equipa de Santarém encontra-se no 4º lugar da tabela com 9 pontos. Em contrapartida, o FC Alverca B, perdeu pela primeira vez no campeonato por 2-1 frente ao Marinhense, e caiu do primeiro para o terceiro lugar, também com 9 pontos. O jogo entre o União de Tomar e o Peniche acabou com um empate 2-2. O União de Tomar, que está no 11º lugar e contabiliza 7 pontos na competição.

Resultados completos da sexta jornada da Série C do Campeonato de Portugal: Marinhense 2-1 FC Alverca B; U. Santarém 3-0 Mortágua FC; Peniche 2-2 U. Tomar; Benf. Castelo Branco 2-0 Fontinhas; União 1919 2-0 Sertanense; Vit. Sernache 0-0 Lusitânia dos Açores; CD Gouveia - Rabo de Peixe (19 de Novembro).