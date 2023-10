A equipa feminina do Sport Lisboa e Benfica (SLB) voltou a vencer a competição de hóquei em patins Elite Cup no Pavilhão Municipal em Tomar.

Elite Cup feminina em Tomar terminou com vitória do SL Benfica

A equipa do Sport Lisboa Benfica (SLB) de hóquei em patins feminino superou o Hóquei Clube de Turquel na final da Elite Cup, competição de hóquei que foi disputada no Pavilhão Municipal de Tomar no fim-de-semana de 7 e 8 de Outubro. Na final da competição a equipa vermelha e branca venceu por 5-2.

A cidade de Tomar recebeu em 2022 a primeira edição feminina da competição Elite Cup, cujo vencedor também foi o SL Benfica numa final disputada com o Clube Atlético de Campo de Ourique.