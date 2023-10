Federação Portuguesa de Futebol e CUF renovam parceria na área da saúde

CUF mantém-se como parceiro oficial de saúde e performance das selecções nacionais de futebol até 2030. A cerimónia formal do acordo realizou-se a 9 de Outubro com o presidente da FPF, Fernando Gomes, e o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz.

A CUF e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) renovaram até 2030 a parceria oficial de saúde e performance das selecções nacionais de futebol, que iniciou em 2019. A cerimónia de assinatura do acordo decorreu a 9 de Outubro, na Cidade do Futebol, com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz. Os selecionadores nacionais Roberto Martínez e Francisco Neto, testemunharam a renovação do acordo, que inclui a prestação de cuidados médicos e de prevenção das equipas nacionais.

A cerimónia foi assinalada também pelo alargamento da parceria ao desenvolvimento de projectos de investigação, promoção na prática desportiva e prevenção em saúde, junto da população portuguesa, nomeadamente pessoas com diabetes e doentes com patologias cardíacas e oncológicas.

Rui Diniz realça o desejo de continuar a permitir o desenvolvimento da saúde e performance dos atletas nacionais ao contribuir para o sucesso das Selecções Nacionais e gerar a emergência da prática do desporto como promotor da saúde. “Um propósito que sai hoje ainda mais reforçado, com ambas as instituições a darem o pontapé de saída para um projeto conjunto que fará, nas áreas da saúde e prevenção, ainda mais pelas comunidades, de modo a aumentar a qualidade de vida da população portuguesa”, vinca o presidente da Comissão Executiva da CUF.

A FPF tem actualmente em actividade 28 selecções nacionais, masculinas e femininas, da formação aos seniores, de futebol, futsal e futebol de praia e também de eFootball. Fernando Gomes, Presidente da FPF, destaca a importância da parceria para a federação e para as Selecções Nacionais. “Acredito igualmente que esta renovação de votos simboliza a lealdade e a vontade mútua das duas instituições se continuarem a prestigiar e ao país e unirem esforços na promoção da saúde dos portugueses através da prática desportiva”, sublinha Fernando Gomes.