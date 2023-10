João Nuno Batista medalha de prata no Campeonato do Mediterrâneo de Triatlo

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), João Nuno Batista, conquistou a medalha de prata no Campeonato do Mediterrâneo de Triatlo em elites, que se disputou em Ceuta. O actual campeão do mundo e da Europa de triatlo no escalão de juniores alcançou o 2° lugar numa prova de elites disputada em formato sprint (750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida), a dois segundos do vencedor, o francês Antoine Duval.

A prova foi também, simultaneamente, uma Taça da Europa de Triatlo, onde estiveram presentes mais dois atletas do CNTN. Gonçalo Oliveira terminou no 43° lugar e Tiago Fonseca, que sofreu uma queda na corrida, acabou a prova em dificuldades, ficando no 56° lugar.