Trio de líderes perde primeiros pontos no distrital de Santarém

Samora Correia, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zêzere perderam os primeiros pontos no campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, ao registarem empates na quarta jornada da prova: os dois primeiros empataram 0-0 entre si e o Ferreira do Zêzere obteve o mesmo resultado no jogo contra o Alcanenense.

O trio mantém-se na liderança, agora com 10 pontos, mais dois que o Coruchense e Fazendense. Forense e Vasco da Gama continuam sem pontuar, enquanto o Alcanenense obteve o primeiro ponto na época.

Resultados completos da 4ª jornada: Alcanenense 0-0 Ferreira do Zêzere; GD Forense 1-2 Fazendense; Samora Correia 0-0 Abrantes e Benfica; SL Cartaxo 4-2 ADRC Vasco Gama; CD Fátima 3-0 Mação; Coruchense 3-0 Atl. Ouriense; CD Torres Novas 3-2 Salvaterrense; Moçarriense 2-1 Amiense.