Vitória de Santarém sofre primeira derrota no nacional de futsal

Na terceira jornada da III Divisão do Campeonato Nacional de futsal o Vitória Clube de Santarém, integrado na Série C, recebeu em casa “Os Vinhais”, equipa de Cascais. A equipa escalabitana sofreu uma derrota por 6-1, a primeira neste campeonato. O Vitória Clube de Santarém contabiliza no momento seis pontos na competição e encontra-se no 4º lugar da tabela. Por outro lado, “Os Vinhais” está no segundo lugar da tabela somando nove pontos.