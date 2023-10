Tomar destacou-se em Prova de Arco e Besta Históricos

A 10ª edição da Prova de Arco e Besta Históricos da Rota dos Castelos decorreu no passado sábado, 7 de Outubro, no Convento de Cristo, em Tomar. A prova, que pontuou para o campeonato nacional, contou com a participação de 63 atletas de diversos clubes do país. A cidade de Tomar está no mapa da competição com o quarto lugar por equipas da Thomar Honoris. Em termos individuais, o primeiro e segundo lugar foram, respectivamente, para Miguel Santos e João Oliveira, nas bestas históricas, e Santiago Martins alcançou o segundo lugar nos Cubs. Nos seniores, Eugênio Moura (quinto lugar), Filipe Martins (sexto lugar), Pedro Gil (sétimo lugar) e Gonçalo Graça (décimo sexto lugar) também vão prosseguir na competição.

A iniciativa foi organizada pela Thomar Honoris, sob a alçada da Federação de Arqueiros e Besteiros Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar e do Convento de Cristo.